شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب وراء ارتفاع سعر الذهب أبرزها تراجع تجارة الفائدة وفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة في تاريخ المعدن النفيس، سجل سعر الذهب عالمياً أكثر من ألفي دولار لتبلغ أوقية الذهب 2035 دولار كرقم قياسي جديد للذهب، وذلك مع تدنى تجارة الفائدة الأمر الذي يدفع المستثمرين إلي وضع أموالهم في الذهب كملاذ أمن وهو ما يرفع الطلب عليه بصورة غير مسبوقة وتدفعه لتسجل أسعار تاريخية.

وهنا في سوق الصاغة بمصر، سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 910 جنيها للجرام، مرتفعا بحوالي 23 جنيها للجرام، وهنا سنجد أن الذهب عيار 21 يقترب من ألف جنيه للجرام، إذا ما أضفنا له سعر المصنعية والذى يبدأ من 50 جنيها للجرام، وهناك 10 أسباب تقف خلف هذه الارتفاعات، وهي:

- تراجع عائدات تجارة الفائدة مع خفض سعر الفائدة بعدة دول.

-نشر بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع للاقتصاد العالمي.

- تراجع اقتصادي حاد ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

-هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين وحقق أسوأ أداء شهري في عشر سنوات.

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- تسجيل أكبر انكماش اقتصادي أمريكي فيما لا يقل عن 73 عاما .

- ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية، وتضرر الدولار

- قلق المستثمرون إذ أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها أن تُجري في الثالث من نوفمبر2020.

- تفاقم وضع فيروس كورونا وتصاعد التوتر الجيوسياسي وانخفاض الدولار.

-استمرار غموض مصير المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشأن الرسوم الجمركية.

-ارتفع الذهب ما يزيد عن 10% منذ بداية شهر يوليو 2020.

الذهب حقق مكاسب الذهب منذ بداية العام إلى نحو 30 % عالميا أذ ارتفعت من 1517 إلى 1975 دولار مدفوعة بتفاقم الجائحة وانخفاض أسعار الفائدة .