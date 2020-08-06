شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز أعلى 27 ألف نقطة مع إغلاق "ناسداك" عند مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من القطاع التكنولوجي وقطاع الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط وتركيز الأسواق على أنباء لقاحات كورونا.



وأعلنت الحكومة الأمريكية التعاقد على شراء مائة مليون جرعة بمليار دولار مع شركة "جونسون أند جونسون"، كما حدد "موديرنا" سعر لقاحها الواعد مع تحقيقها قفزة في الإيرادات الفصلية.



وكشفت بيانات حكومية أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 167 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما يقل كثيرا من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 1.2 مليون وظيفة، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي عند 58.1 نقطة في يوليو/تموز.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.2% مغلقا عند 42.19 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.5 دولار وأقل سعر عند 41.4 دولار.

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وصعد سعر "برنت" بنسبة 1.7% وأغلق عند 45.17 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 46.2 دولار وأقل سعر عند 44.2 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.4% (ما يعادل 373 نقطة) إلى 27201 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27221 نقطة وأقل مستوى 26961 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 05% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 10998 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11002 نقطة وأقل مستوى عند 10943 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 3327 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3330 نقطة وأقل مستوى عند 3317 نقطة.