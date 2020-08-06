شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع وسط تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الأربعاء وسط انخفاض واسع النطاق للدولار الأمريكي أمام اغلب العملات الرئيسية.



ورغم ذلك، إلا ان مكاسب المحاصيل الزراعية تحت الضغط بسبب تحسن حالة الطقس في ولايات الغرب والوسط في الولايات المتحدة وتساقط غزير للامطار مما يدعم جودة ووفرة المحاصيل.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد صنفت جودة محاصيل الذرة والوصيا عن موسم حصاد عام 2020 من جيدة إلى ممتازة وقرب 70%.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



ولا تزال أزمة كورونا تطل برأسها على الأسواق وتقوض شهية المستثمرين عن أصول المخاطرة وتدفعهم بدلا من ذلك نحو المعادن النفيسة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.6% وأغلقت جلسة الأربعاء عند 3.11 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 3.11 دوللار في حين سجلت أقل سعر عند 3.09 دولار.