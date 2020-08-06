«فاينانشل تايمز»: الإمارات تقود مشاريع الأمن الغذائي الخليجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

أشاد تقرير مطول نشرته صحيفة «فاينانشل تايمز» بالرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال أمنها الغذائي وسط المتغيرات التي فرضها تفشي وباء «كوفيد-19»، وتأثيره المحتمل في النشاط الاقتصاد البشري في المستقبل. وجاء في التقرير أنه عندما تراجعت حركة الطائرات إلى الإمارات مع انتشار جائحة «كورونا» في الشرق الأوسط في مارس/ آذار، أدركت مريم المهيري وزير دولة للأمن الغذائي والمائي، التي كانت تستعد على مدى عامين لشيء ما، أن هناك احتمالات لتغيرات طارئة، وأن عليها أن تضمن قدرة الإمارات التي تستورد 90 في المئة من غذائها، على الاحتفاظ برفوف المتاجر مملوءة بالكامل.

خلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الغذائي الناشئ، تم اعتماد أنظمة الإنذار المبكر، وتم رصد حركة المواد الغذائية «الاستراتيجية» - من الحبوب إلى الأرز والخضروات - داخل البلاد، وخارجها. وقد تم وضع البعثات الدبلوماسية الأجنبية في حالة تأهب في حالة فرض مصدرو الأغذية قيوداً على الصادرات. وتم تمرير خطة تنويع واردات المواد الغذائية بسرعة إلى التجار الإماراتيين بمهمة واضحة ومحددة، هي تحديد الأسواق البديلة.

وعندما عادت الطائرات للتحليق ناقلة العمال الأجانب إلى بلادهم مثل الهند، وباكستان، والفلبين، عادت محملة بالغذاء. وكان لا بد من ترجمة عبارة الطمأنة التي ترددت على كل لسان، وهي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «الغذاء والدواء خط أحمر، لا تشلّون هم». وقالت المهيري: «سوف نتخذ كل إجراء لضمان حصول الناس دائمًا على ما يحتاجون إليه».





تحسين الأمن الغذائي



لم تكن الإمارات وحدها التي تخشى من أن يؤدي تعطل سلاسل التوريد الدولية ومخاطر فرض الحكومات إجراءات حمائية، إلى أزمة غذائية عالمية. هذه ظاهرة أثارت، على مدى العقد الماضي، طفرة في الاستثمار الخارجي في الموارد الزراعية، وفي المشاريع الزراعية في الداخل. ومن المتوقع أن يتعزز هذا الاتجاه بوتيرة سريعة نظراً للوباء، حيث تعد الإمارات، والسعودية، من بين الدول الأكثر نشاطاً، وتبحثان عن الفرص من الأمريكتين إلى أوروبا، وإفريقيا، وآسيا.

وفي الأشهر الأربعة الأولى منذ الإبلاغ عن أول حالة «كوفيد 19» في الشرق الأوسط، ضخت أبوظبي استثمارات تهدف جميعها إلى تحسين الأمن الغذائي.

فقد اشترت شركة أبوظبي القابضة، حصة بنسبة 50 في المئة في واحدة من أكبر الشركات الزراعية في المنطقة، وهي شركة «الظاهرة» - المتخصصة في زراعة الأعلاف الحيوانية وإنتاج الأرز والدقيق والفواكه والخضروات - وتعمل في ما يزيد على 20 دولة. كما استثمر مكتب أبوظبي للاستثمار، 100 مليون دولار في أربع شركات تقنية زراعية لبناء مرافق في الإمارة، بما فيها شركة «إيروفارمز»، ومقرها الولايات المتحدة، لبناء مزرعة عمودية داخلية ومرافق بحثية على مساحة 90 ألف قدم مربعة، توصف بأنها الأكبر في العالم.



الدبلوماسية الغذائية



لا تعاني الإمارات نقصاً في المواد الغذائية، حيث يقول المسؤولون إنهم يسرعون برامجهم للأمن الغذائي بعد أن أعادت الأزمة ذكريات حالات الطوارئ الغذائية السابقة، والتي كان آخرها في عام 2008 عندما ارتفعت أسعار الأرز، والحبوب.

ويصر المسؤولون على قيام دول الخليج بتحسين استراتيجياتها في السنوات الأخيرة للجمع بين الاستثمارات الخارجية الأكثر استهدافًا، وتطوير الإنتاج المدعوم بالتكنولوجيا محلياً، خاصة الخضراوات، والفواكه، والأسماك. كما قاموا ببناء احتياطيات غذائية استراتيجية، واستثمروا في المطاحن والخدمات اللوجستية ومرافق الإنتاج.

ووقعت الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في مجموعة من إجراءات الأمن الغذائي في نوفمبر/ تشرين الثاني، شملت الاستثمارات والتنمية الزراعية، وكلاهما ينطوي على طموحات جريئة.

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التكنولوجيا الزراعية



وقد تم تكليف مريم المهيري، التي تم تعيينها وزيرة في عام 2017، بقيادة فريق لتطوير قطاع التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات هذا العام. وتقول: «نريد أن نصبح مركزاً عالمياً للمعرفة والتكنولوجيا الغذائية، لماذا لا يمكننا أيضاً البدء بالزراعة الخلوية، البروتين البديل؟ هذه أطعمة مستحدثة قائمة على التكنولوجيا، ولا تحتاج إلى كميات هائلة من المياه، والأراضي الصالحة للزراعة».

والهدف هو زيادة الإنتاج الغذائي المحلي بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2021 وإعطاء صناعة المعالجة الغذائية المحلية، التي تنتج 6 ملايين طن من الغذاء سنويًا، القدرة على زيادة الإنتاج ثلاث مرات، إذا لزم الأمر.

يقول أحد المستثمرين في القطاع إن حكومة الإمارات ركزت في السابق على تحفيز القطاع الخاص لبناء القدرات المحلية. لكن الشركات واجهت منذ فترة طويلة مشاكل في إقناع محال السوبر ماركت، والمستهلكين، لتفضيل المنتجات المزروعة محلياً على السلع الخارجية. كما أن العديد من المستثمرين من القطاع الخاص لا يزالون مترددين في الاستثمار بكثافة في قطاع يخضع لأهواء مراقبة الأسعار.



تقنية زراعية ناشئة



تدير شركة «بيور هارفيست» مزرعة مساحتها 6270 متراً مربعاً، تقع على بعد 45 دقيقة بالسيارة من أبوظبي ،تعمل بنظام الدفيئة ذي التقنيات الفائقة، وتعتبر مثالاً لنوع المشاريع الذي تراهن عليه الإمارات، والسعودية، لتحقيق أهداف الإنتاج المحلي. وقد تم تمويل المشروع الذي يقوم على التحكم في أشعة الشمس وخلق مناخ شبيه بمناخ البحر الأبيض المتوسط، من القطاع الخاص الإماراتي، والسعودي، والكويتي. وتنتج المزرعة التي تم الانتهاء من تجهيزها في أغسطس/ آب 2018، ستة أنواع من الطماطم، وتلبي ما بين 2 و3 % من الطلب المحلي، وتوفر 90% من المياه اللازمة لمزرعة طبيعية بحجمها.



مشاريع طموحة



وقال التقرير إن حكومة الإمارات تنسق مع 14 شركة في تنفيذ المشاريع الخارجية تحت مظلة «تحالف الأمن الغذائي» الذي تأسس عام 2015، واستثمر في 19 دولة، بما في ذلك مصر، وباكستان، وناميبيا، والسودان، وفيتنام، وأمريكا، الشمالية، والجنوبية.