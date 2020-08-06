شكرا لقرائتكم خبر عن «العقار» بين التحديات والحلول في ظل تداعيات أزمة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أجمع عاملون في السوق العقاري المحلي في دبي على أن القطاع يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير والمبادرات؛ لتذليل التحديات؛ وتفادي أو تقليص الآثار السلبية التي قد تطرأ خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس «كورونا» المستجد حول العالم، والتي ظهرت سريعاً في أغلب المجالات الاقتصادية؛ مثل: الضيافة والطيران وأسواق المال وتجارة التجزئة وغيرها.

وأوضح العاملون: إن القطاع العقاري، الذي يساهم بنحو 14% في الناتج المحلي للإمارة، يترقب الإعلان عن بعض القرارات والتدابير الاحترازية السريعة والقوية، تفوق خصائص انتشار فيروس «كورونا» على مستوى الإمارات عامة، ودبي خاصة، وضمن سياسات مالية ونقدية تحت إشراف الحكومة الرشيدة والمصرف المركزي.

واقترح العاملون مجموعة من الحلول؛ منها: خفض رسوم التسجيل العقاري ونقل الملكية وإعادة تقييم رسوم خدمات الملكية المشتركة وخفضها بنسبة 50 و75% للسكني والتجاري على التوالي، إلى جانب دراسة كُلفة فاتورة الكهرباء والمياه على جميع المنشآت، وتأجيل دفعات المستأجرين المتضررين بهذا الظرف لمدة شهر أو أكثر، والمشترين على الخريطة لفترات تراوح بين 3 و 6 أشهر.



ضخ السيولة



دعا العاملون في السوق العقاري، الجهات المعنية إلى ضخ السيولة في الأسواق، وتوفير قروض بفائدة صفرية لمدة 3 سنوات بضمان من الحكومة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان 80% من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، وخفض الرسوم وإلغاء المخالفات، ولفتوا إلى أهمية توحيد القرارت في هذا الشأن على مستوى الدولة؛ لمعالجة هذه المشكلة بأقل الأضرار.

وأشار العاملون إلى أهمية رفد القطاع العقاري بحزمة من المحفزات والمبادرات المتكاملة؛ لدعم وتشجيع المستثمرين على الاستثمار؛ مثل: إعفاء المشترين لأول مرة من رسوم التسجيل أو تخفيضها إلى النصف (2%)، إضافة إلى توفير تسهيلات إئتمانية تصل إلى 90%، إلى جانب منحهم إقامة سارية المفعول ل3 سنوات.



الكهرباء والمياه



أفاد محمد عبد الرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة الوليد الاستثمارية»: إن الحكومة الرشيدة وجهت المصرف المركزي لإطلاق حزمة دعم للاقتصاد الوطني؛ لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ لكن للأسف لم نتلق لغاية الآن أي تفاعل أو تجاوب من البنوك المحلية، والتي أعلنت لعملائها أنها لم تتلق أي توجيهات أو توضيحات لإجراءات تنفيذ هذه الحزمة، الأمر الذي يتطلب تحركاً حكومياً سريعاً ونافذاً، ونتمنى أن يكون قريباً.

وبيّن المطوع أن السوق العقاري من القطاعات الاقتصادية الحيوية في دبي خاصة، والإمارات العربية المتحدة عامة، ويساهم بنسبة عالية في الناتج المحلي؛ وهوما يتطلب الإعلان عن القرارات والمبادرات التي تدعم هذا القطاع بشتى مجالاته السكنية والتجارية في سوقي البيع والتأجير بشكل عام، مثل: خفض رسوم التسجيل وإعادة تقييم رسوم خدمات الملكية المشتركة، إلى جانب دراسة كُلفة فاتورة الكهرباء والمياه على جميع المنشآت التجارية والسكنية.



تنفيذ خطة الدعم



طالب رجل الأعمال حسين العباس لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش. إل. جروب»، البنوك المحلية بسرعة تنفيذ وتطبيق خطة الدعم الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة؛ للحد من الآثار السلبية من انتشار وباء «كورونا»؛ (كوفيد-19) على المنظومة عامة؛ حيث وبعد أكثر من أسبوعين من الإعلان عن هذه الخطة لم نتوصل إلى أي تفاهمات مع الجهات المصرفية للاستفادة من هذه الحلول والمبادرات، فالمرحلة الراهنة تحتاج إلى قرارات حاسمة وتنفيذ سريع قبل أن تتدهور الأمور إلى ما هو أصعب؛ بل يجب أن ندرك حجم المشكلة بشكل جيد ونتائجها المستقبلية، مؤكداً ضرورة التدخل الحكومي لدفع البنوك والمصارف المحلية للتجاوب مع حزمة الدعم الاقتصادي، وتنفيذها وتطبيق توصياتها.

وذكر لوتاه أن على الجهات المعنية بإدارة هذه الأزمة أن تطلع على تجارب الدول الأخرى وسياساتها؛ لدعم المنظومة الاقتصادية وقطاعات الأعمال؛ مثل: ضخ السيولة وتوفير قروض بفائدة صفرية لمدة 3 سنوات بضمان من الحكومة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان 80% من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، وخفض الرسوم وإلغاء المخالفات، لافتاً إلى أهمية توحيد القرارات على مستوى الدولة؛ لمعالجة هذه المشكلة التي نرى أنها لم تبدأ بعد.

وأضاف: إن على القطاع الخاص التكاتف والتعاون جنباً إلى جنب مع الحكومة؛ من خلال توفير تسهيلات لعملائهم المشترين والمستأجرين، ومنها تأجيل سداد دفعات المشترين على الخريطة لفترة تراوح بين 3 و 6 أشهر، ومنح فترات سماح أو إعفاء للمستأجرين في القطاعين التجاري والسكني المتأثرين بالظرف الحالي المتعلق بانتشار «كورونا» ودراسة كل حالة على حدة والتعامل معها حسب حجم الضرر الذي تعرضت له.



تأجيل دفعات



أما المستشار العقاري، إسماعيل الحمادي، مؤسس ورئيس شركة «الرواد العقارية»، فأشار إلى ضرورة الأخذ بقضايا المستأجرين في المحال التجارية أو الوحدات السكنية المتضررين بتداعيات انتشار «كورونا» على المنظومة الاقتصادية المحلية والعالمية سواء من حيث الإجازات غير المدفوعة أو إنهاء الخدمات بمنظور إنساني، وتأجيل الدفعات المستحقة عليهم خلال هذا الشهر إبريل/ نيسان إلى الشهر المقبل مايو/أيار، وهو الأمر الذي لن تكون آثاره عميقة أو كبيرة على أصحاب الشقق والملاك.

وأشار الحمادي إلى أن الدوائر الحكومية المحلية في دبي مثل: «دائرة التنمية الاقتصادية» و«غرفة وتجارة وصناعة دبي» أعلنت عن مجموعة من التسهيلات لعملائها؛ مثل: تقسيط رسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية إلى 12 شهراً، كما أن البنوك لديها تعليمات من «مصرف الإمارات المركزي» بتأجيل الدفعات الشهرية ورسوم البطاقات اعتباراً من 1 إبريل/نيسان ل3 أشهر، وغيرها من المبادرات.

واختتم الحمادي قائلاً: علينا جميعاً أن نقف وندعم الحالات الإنسانية المتضررة في هذه الظروف القاهرة والتعامل معها بحكمة، فأصحاب العقارات وملاك العقارات لن يكون الأثر عليهم كما هو في الأفراد ويمكنهم تحمل تأجيل شهر واحد، وهو الأمر الذي ستظهر نتائجه جلية وبشكل إيجابي على المدى البعيد؛ حيث إن الأيدي العاملة في قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة



قرارات مالية ونقدية



أوضح الخبير العقاري مهند الوادية، الرئيس التنفيذي في شركة «هاربور العقارية»، أن صناعة العقار في شتى مجالاته يكاد يكون آخر المتأثرين مقارنة بالقطاعات المتأثرة في ظل الأزمات الراهنة المتمثلة في انتشار «كورونا»، والآثار السلبية الناتجة عنه؛ ولكن هذا الأمر لن يطول كثيراً وستتدحرج كرة ثلج هذه التحديات، لتشمل هذا السوق سواء في حال لم تتخذ الإجراءات المناسبة.

وأشار الوادية إلى أن الوضع الراهن يتطلب اتخاذ قرارات سريعة وقوية بسرعة وقوة انتشار «كورونا»؛ لتفادي تفاقم هذا الأزمة، بتوقيتها الخاطئ في ظل تراجع أسعار النفط، في القطاع العقاري، الذي يساهم بنحو 14% من الناتج المحلي في إمارة دبي على وجه الخصوص، إلى مستويات لا يمكن التحكم بها مستقبلاً والتي ستشمل شتى أنواع العمل العقاري سواء كان التجاري أو التجزئة أو السكني في شقيه البيع والتأجير. وأضاف: إن التدابير الحكومية المالية والتشريعية السريعة إلى جانب النقدية تحت مظلة المصرف المركزي؛ ستخفف بشكل كبير من التداعيات السلبية لآثار الظروف الراهنة، وستخلق فرصاً استثمارية غير مسبوقة، خاصة في ظل توافر العروض والأسعار المغرية وبرامج السداد طويلة الأمد للشراء على المدى الطويل وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على قطاعات أخرى.

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حلول استباقية واحترازية



اقترح الوادية، مجموعة من الحلول الاستباقية والاحترازية على صعيد صناعة العقار، ومنها: تأجيل سداد الدفعات الإيجارية لفترة تراوح بين 3 و 6 أشهر لجميع المتضررين والمتأثرين بنتائج فيروس «كورونا» في المجالين التجاري والسكني، ودراسة الحالات الأكثر تضرراً ومنحها إعفاء كاملاً لمدة محددة لشهر واحد أو شهرين، إضافة إلى تأجيل مستحقات سداد قيمة الوحدات العقارية التي لا تزال قيد البناء (على الخريطة) إلى إشعار آخر لا يقل عن 6 أشهر، خاصة أن أغلب الأعمال الإنشائية قد تم تعليقها إلى إشعار آخر.

ودعا إلى إعادة النظر سريعاً في قيمة رسوم خدمات الملكية المشتركة على شتى المنتجات العقارية خاصة في ظل الإجراءات الحكومية؛ لمواجهة انتشار «كورونا»، كالعمل عن بُعد وإغلاق المراكز التجارية والعديد من الأنشطة التجارية، وتعليق المرافق في المجمعات والمنشآت السكنية؛ حيث اقترح أن يتم خفضها بنسبة 50% و75% للسكني والتجاري على التوالي.

ولفت إلى أن من الحلول الأخرى المقترحة، إعادة النظر في رسوم التسجيل العقاري ونقل الملكية إضافة إلى ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية للعام 2020، إلى جانب رفد القطاع بحزمة من المحفزات والمبادرات المتكاملة؛ لدعم وتشجيع المستثمرين على الاستثمار؛ مثل: إعفاء المشترين لأول مرة من رسوم التسجيل أو تخفيضها للنصف (2%)، إضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية تصل إلى 90%، إلى جانب منحهم إقامة سارية المفعول ل3 سنوات.



أبوظبي: عدنان نجم

أكد خبراء ومديرو شركات عقارية أهمية إطلاق مبادرات تُعنى بالشأن العقاري تتضمن تأجيل سداد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المستأجرة أو تأجيل استحقاق الأقساط عن شراء الوحدات في المشاريع سواء الجاري تنفيذها أو الجاهزة إلى حين تحسن أوضاع المستأجرين ومشتري الوحدات من المستخدمين النهائيين.

وذكر هؤلاء أن إطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية من شركات الإدارة والتطوير العقاري من شأنه أن يخفف من الأعباء عن المستأجرين والمشترين إلى حين تجاوز هذه الظروف الراهنة. ولفت هؤلاء إلى وجود العديد من المبادرات التي يمكن أن تنعكس إيجاباً على المستأجرين و المشترين وتعزز من ثقتهم بالسوق العقاري في أبوظبي.



ظرف طارئ



دعا خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، شركات التطوير والإدارة والاستثمار العقاري إلى إطلاق مبادرات للمسؤولية المجتمعية في ظل الظروف الراهنة؛ من أجل دعم المستأجرين والمشترين للعقارات، وتخفيف الضغوط والالتزامات عليهم إلى حين تجاوز هذه الظروف. وقال المحيربي: على الشركات العقارية أن تطلق مبادرات تتعلق بتأجيل استحقاق الدفعات على المستأجرين للشقق السكنية والمحال التجارية لمدة زمنية تراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، بينما ندعو شركات التطوير والاستثمار العقاري إلى تأجيل استحقاق الأقساط المترتبة على مشتري الوحدات السكنية لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر سواء في المشاريع المنجزة أو التي قيد التطوير.

وشدد المحيربي على أهمية تكاتف جميع الجهود؛ من أجل تجاوز هذه الأزمة من منطلق المسؤولية المجتمعية للشركات؛ حيث يجب على جميع شركات الإدارة والتطوير العقاري المساهمة بها بشكل فاعل اقتداء بالمبادرات التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة والتي كانت ذات أثر إيجابي في الشركات على اختلاف قطاعاتها.



تأجيل استحقاق الأقساط



وقال سعيد عبد الكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك: في ظل توقف الأعمال مؤقتاً في بعض المشاريع العقارية؛ بسبب اتخاذ إجراءات وقائية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد بين العاملين في المشاريع، فإنني أرى أهمية تأخير استحقاق أقساط الوحدات السكنية التي جرى بيعها للمستثمرين والمستخدمين النهائيين، وكذلك تأجيل استحقاق الأقساط المستحقة في فترة بعد التسليم على المشترين والمستخدمين، خاصة أن البعض من هؤلاء تأثرت أعمالهم بالظروف الراهنة؛ لذا يجب أن تتريث الشركات لفترة زمنية في استحقاق أقساطها إلى حين تحسن الأوضاع.

وأضاف الفهيم: لقد بادرت شركات الكهرباء والمياه بإطلاق مبادرات تضمن خصومات بنسبة 10% على فاتورة الكهرباء، ولكن في حال تأخر مستأجري أو ملاك الوحدات السكنية عن السداد؛ بسبب ظروفهم قد تضطر الشركات إلى فصل التيار الكهربائي؛ لكن أرى أهمية الاستمرار في تقديم الخدمة إلى حين تمكن المستأجرين من توفير قيمة الفواتير وسدادها مع وجود مرونة في دفعات السداد، وليس المبلغ كاملاً.

واقترح الفهيم على ملاك المباني وشركات الإدارة أن تقوم بإجراءات مرنة لمصلحة المستأجرين ممن دفعوا القيمة الإيجارية لمدة 12 شهراً؛ عبر تقديم شهر إضافي أو شهرين إضافيين لهم كفترة سماح، أي أن المالك يستلم مبلغ الإيجار السنوي عن 12 شهراً ولكن يتيح للمستأجر البقاء في الوحدة السكنية 14 شهراً على سبيل المثال كإحدى المبادرات خلال الفترة الراهنة مراعاة للظروف الاقتصادية.

ومن جهته، دعا وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، الملاك وأصحاب العقارات وشركات التطوير العقاري العاملة في الدولة إلى إطلاق مبادرات خاصة؛ لدعم عملائهم والتخفيف من الضغوط الاقتصادية عليهم، ومساعدتهم على تجاوز هذه الأوضاع الطارئة الناتجة عن أزمة فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد- 19).

واقترح الزرعوني، أن تتضمن تلك المبادرات إعفاء المستأجرين من دفع الإيجارات المستحقة لمدة معينة أو التخفيض من نسبتها، أو تأجيل سداد أقساط مشتري الوحدات السكنية في مشروعاتها قيد الإنجاز أو تأجيل سداد أقساط الإيجار في العقارات الجاهزة، وغيرها من المبادرات التي من شأنها تخفيف الضغوط الاقتصادية عن العملاء.

وقال: إن هذه المبادرات ليست بغريبة على الملاك وأصحاب العقارات والشركات العقارية في الدولة وما تقدمه من مساهمات وطنية ومجتمعية في أوقات المحن والأزمات.

وأشاد بإقدام بعض الملاك والمطورين على إعفاء مستأجريهم من دفع الإيجارات المستحقة لمدة معينة أو خفض نسبتها؛ حيث تعد تلك المبادرات مبعث فخر وقدوة تحتذى، باعتبارها مبادرة طيبة منهم تتطلب التعميم.

وأكد وليد الزرعوني، أن وقوف الملاك والشركات إلى جانب عملائهم في ظل هذه الظروف الصعبة؛ من خلال تخفيف الأعباء المترتبة عليهم، يساهم في كسب رضا وثقه العملاء؛ حيث يمثل تقديم الدعم فرصة جيدة لتعميق العلاقة الطبية بين أصحاب العقارات والمستأجرين والعميل على المدي الطويل.



تفهم الوضع الحالي



وقال شوقي دراجي الشريك والمدير التنفيذي لشركة سيادة للتطوير: نحن ملتزمون مع الوطن في السراء والضراء، ومن واجبنا كشركة تطوير عقاري طمأنة المستهلك والمستثمر بأن هذا الأوقات الاحترازية مؤقتة ويتوجب علينا جميعا كمشغلين في السوق تفهم الوضع الحالي والركود المؤقت.

وأضاف دراجي: إننا نضع ثقة تامة في الحكومة الرشيدة من حيث الالتزام بتوصياتها بدقة في الفترة الحالية إلى حين العبور من هذه المرحلة الحرجة، وأنا بصفتي المدير التنفيذي للشركة أثق ثقة مطلقة بأن السوق العقاري سيرجع وبقوة بعد مرور الفترة الاحترازية الحالية.

قال عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية: من المهم إطلاق مبادرات رائعة تعكس الوعي والواجب الوطني والتكافل الاجتماعي في هذا الوطن المعطاء، وبعد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوقف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والأحكام التجارية المدنية بأبوظبي لمدة شهرين في ظل الظروف الراهنة، فقد شكلت دافعاً لكل الجهات الأخرى؛ لتحذو حذو القيادة الرشيدة على تقديم الدعم لكافة أفراد المجتمع، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم خلال هذه الظروف الراهنة.



المطالبة بحزمة مساعدات لأصحاب المباني



طالب عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة «مجموعة بن عرار القابضة»، الجهات المعنية وأصحاب القرار بإطلاق حزمة؛ لمساعدة أصحاب المباني وشركات الاستثمار العقاري، موضحاً: إن هؤلاء عليهم التزامات ومديونيات للبنوك؛ بسبب تطوير المباني السكنية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب أنهم يسددون فوائد سنوية على هذه القروض التي استخدموها في تطوير المشاريع، داعياً إلى إعفاء شركات التطوير وأصحاب المباني من هذه الفوائد لمدة عام في ظل الظروف الراهنة.