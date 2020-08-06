«وظائـف القطـاع الخـاص» تقلـص مكـاسب «وول ستريـت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية في تداولات، أمس الأربعاء، على وقع اختلاف نتائج الأعمال والبيانات الاقتصادية في الأسواق المحلية، وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن إجراءات تخفيف قيود فتح الاقتصاد في العديد من دول العالم، تمكنت الأسواق الأوروبية من الصعود بدعم تقارير الأرباح الإيجابية، خضعت المؤشرات اليابانية لضغوط النتائج الضعيفة، في حين قاومت الأسهم الأمريكية ضغوط بيانات التوظيف؛ لتتمكن من مواصلة الارتفاع.

في بورصة نيويورك، قلصت بيانات وظائف القطاع الخاص الأضعف من المتوقع مكاسب «وول ستريت» التي تلقت الدعم من أنباء حول تقدم حدث في المفاوضات بين الجمهوريين والدميقراطيين بشأن حزمة التحفيز الإضافية، ونتائج أعمال إيجابية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 300 نقطة أو 1.13% فوق 27 ألف نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.23%.

وقد أبلغ قادة البيت الأبيض والكونجرس الديمقراطي عن بعض التقدم في مفاوضات حزمة التحفيز الإضافية؛ لكنهم لا يزالون متباعدين حول بعض القضايا، وهو ما أشاع توقعات في السوق بأن إقرار الحزمة لا مفر منه حتى لو تأخر بعض الأيام.

وساعدت أرباح ديزني الأفضل من المتوقع المشاعر في وول ستريت، وحقق المتنزه العملاق ربحاً قدره 8 سنتات للسهم، بينما توقع محللون خسارة 64 سنتاً للسهم. قالت ديزني: إن لديها الآن 100 مليون مشترك مدفوع الأجر عبر خدمات البث الخاصة بها، وقفزت أسهم ديزني بنسبة 6%.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أول أمس الثلاثاء، أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو سيجتمعان في منتصف أغسطس/آب الجاري؛ لمناقشة صفقة التجارة للمرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الأربعاء؛ حيث طغت مجموعة من التقارير الإيجابية عن الأرباح والكميات الهائلة من التحفيز النقدي الذي يتدفق عبر النظام المالي مجدداً على المخاوف إزاء ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا في أوروبا، والولايات المتحدة. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% وقاد مؤشر النفط والغاز المكاسب بعدما واصلت «بي.بي» مكاسبها لليوم الثاني.

لكن سهم «بي.إم.دبليو» تراجع 3%؛ حيث دفعت إجراءات العزل العام شركة السيارات إلى تكبد خسارة تشغيلية في الربع الثاني، مع تراجع تسليم السيارات الفارهة 25% خلال هذه الفترة.

وتجاهل المستثمرون بشكل كبير تراجعاً في أرباح الشركات الأوروبية، متوقعين أن تدعم تريليونات الدولارات التي تضخها البنوك المركزية على مستوى العالم في النظام المالي أسواق، الأسهم حتى يترسخ التعافي.

وتفيد بيانات «رفينيتيف» بأن من المتوقع أن تعلن الشركات المدرجة على ستوكس 600 عن تراجع قدره 67.5% في أرباح الربع الثاني، انخفاضاً من توقعات بتراجع نسبته 58.3% في الأسبوع السابق.

وفي آسيا، تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية عند ختام تعاملات، أمس الأربعاء، مع موسم نتائج أعمال الشركات وقوة الين.

وأعلنت شركة «سوني» عن تراجع أرباحها التشغيلية بنحو 1.1% في الربع الثاني من 2020؛ لكنها تمكنت من هزيمة توقعات المحللين.

وتأثرت البورصة اليابانية سلباً من قوة العملة اليابانية التي تتداول بالقرب من أعلى مستوياتها في غضون 4 أشهر ونصف الشهر.

وبنهاية الجلسة، تراجع المؤشر الياباني «نيكاي» بنحو 0.3% مسجلاً 22514.8 نقطة، في حين استقر المؤشر الأوسع نطاقاً «توبكس» عند 1554.7 نقطة.