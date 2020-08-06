شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مليوناً أرباح «دبي للتأمين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت شركة «دبي للتأمين» أرباحاً بقيمة 33 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع أرباح بقيمة 43.4 مليون درهم في الفترة المقارنة مع عام 2019.

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