306.6 مليـون مكاسـب «رأس الخيمـة الوطنـي» بتـراجـع 44.7%

حقق بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) صافي أرباح موحّدة 306.6 مليون درهم للنصف الأول من العام الحالي، بانخفاض 44.7% عن النصف الأول من عام 2019، وذلك بسبب ارتفاع المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 وقد وُضعت هذه المخصصات جانباً بشكل احترازي لمكافحة التأثير الاقتصادي المحتمل لفيروس «كوفيد-19». بنك رأس الخيمة الوطني إجمالي الإيرادات 1.9 مليار درهم للنصف الأول من عام 2020، بانخفاض 4.5% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الموجودات، كما في 30 يونيو 2020، 54.3 مليار درهم، مسجّلاً انخفاضاً قدره 5.1% على أساس سنوي و4.9% منذ بداية السنة وحتى تاريخه.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «بينما أثّر ارتفاع مخصصات البنك وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على صافي أرباحنا، إلا أن أداءنا العام للنصف الأول كان قويّاً. بالفعل، إذا استثنينا الهامش التحكيمي للمعيار الدولي للتقارير المالية المخصص للقروض المتعثّرة المحتملة، فإن أرباحنا التشغيلية التي تتضمّن المخصصات العادية تتطابق كثيراً مع تلك التي حقّقناها في النصف الأول من عام 2019. ضعفت عادات الإنفاق لدى المستهلكين من الأفراد والأعمال بالإجمال، الأمر الذي انعكس على إجمالي قروض وسلف البنك، والذي سجل انكماشاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي. رغم ذلك، شهد بنك رأس الخيمة الوطني زيادة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بقيمة مليار درهم مقارنةً ب 31 ديسمبر 2019، ما يدل على التغيّر في سلوك العملاء وعلى مرونة البنك التشغيلية خلال هذه الأزمة».



ملخص الأداء



انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية 4.5% إلى 1,903.9 مليون درهم وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفض إجمالي الإيرادات بمقدار 89.8 مليون درهم مقارنةً بالنصف الأول من عام 2019، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 72.9 مليون درهم والانخفاض في صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بمقدار 16.9 مليون درهم. كذلك، تراجع صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 1.2% على أساس سنوي ليصل إلى 1,362.7 مليون درهم، بينما انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 11.9% لتصل إلى 541.3 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 65.2 مليون درهم على أساس سنوي وإلى انخفاض إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 22.9 مليون درهم.



الموجودات

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انخفض إجمالي الموجودات بقيمة 2.8 مليار درهم أي بنسبة 4.9% منذ بداية السنة وحتى تاريخه وبقيمة 2.9 مليار درهم على أساس سنوي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي القروض والسلف والرصيد النقدي لدى البنك المركزي.

وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 232.9 مليون درهم على أساس سنوي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات الاحترازية في ضوء التدهور المتوقّع للبيئة الاقتصادية والتشغيلية الراهنة. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.5% مقارنة ب 4.0% كما في 31 ديسمبر 2019. كما أغلقت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف المحتسبة على أساس سنوي على 5.0% مقارنة مع 3.8% للنصف الأول من 2019 بسبب زيادة المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.



الرسملة والسيولة



بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك بموجب متطلبات «بازل 3» بعد تطبيق الترشيح التحوطي 18.3٪ مقارنة ب 16.8٪ في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع 9.8٪، مقارنةً ب 12.9٪ في 31 ديسمبر 2019، واستقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 89.6٪ مقارنةً ب 89.1٪ في نهاية عام 2019.



النظرة المستقبلية



واختتم بيتر إنجلاند قائلاً: «لقد واجهنا هذه الأزمة من موقع قوة وذلك من خلال الاعتماد المبكر لعدة إجراءات تهدف إلى ضمان سلامة وأمن جميع أصحاب المصلحة ودعم مصالحهم المالية. وأودّ أن أسلّط الضوء على أن جودة الائتمان في بنك رأس الخيمة الوطني كانت مستقرة خلال النصف الأول من عام 2020، وأن الزيادة الحالية في مخصصات انخفاض القيمة هي بالأغلب إجراء وقائي تم اتخاذه لحماية البنك من التدهور المحتمل في جودة الائتمان في الأرباع المقبلة. وكخطوة استباقية، احتسب البنك مخصصات إضافية بقيمة 232 مليون درهم لتغطية الخسائر الائتمانية المتوقّعة. ويتخذ بنك رأس الخيمة الوطني باستمرار الخطوات اللازمة لتحسين نفقات التشغيل قدر الإمكان دون التأثير على عملياتنا وأعمالنا، الأمر الذي يهدف في نهاية المطاف إلى زيادة الكفاءة واستخدام التكنولوجيات المناسبة».