724 مليون درهم تصرفات عقارات دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس الأربعاء أكثر من 724 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 121 مبايعة بقيمة 373.06 مليون درهم منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 251.72 مليون درهم و 98 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 121.34 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 272.16 مليون درهم منها 38 رهن أراض بقيمة 250.3 مليون درهم و26 رهن فلل وشقق بقيمة 21.85 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 57 مليون درهم وآخر في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 56 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 78.79 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 47 مليون درهم، وأخرى في منطقة أم سقيم الثانية بقيمة 20 مليون درهم. (وام)