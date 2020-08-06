«الإمارات للزجاج» تورد منتجاتها لثلاثـة مشاريـع بـ 12 مليـون درهــم

أعلنت الإمارات للزجاج، التابعة لدبي للاستثمار، عن تحقيق منتجاتها من سلسلة «إيميكول صن تي» مستويات استثنائية من الأداء. وكانت الشركة قد فازت بثلاثة مشاريع كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تبلغ قيمتها الإجمالية 12 مليون درهم، لتقوم بتوريد 165,000 متر مربع من سلسلة «إيميكول» ضمن منتجات «صن تي».

ووفرت الشركة 80 ألف متر مربع من زجاج «إيميكول صن إن إن 40 تي» ل «أبراج البوابة» وهو أحد المشاريع الثلاثة، ليفتح للشركة باب توريد الزجاج إلى مصر. وقامت الشركة أيضاً بتوريد 40,000 متر مربع من زجاج «إيميكول صن إن إن 30 تي» لمشروع «وترز أج» لشركة الدار العقارية في أبوظبي، و 45,000 متر مربع من زجاج «إيميكول صن إن إن 25 تي» لمجمع فلل شاطئ المرفأ السكني بمنطقة الظفرة.

وقال رضوان الله خان، الرئيس التنفيذي للشركة: لا يزال الطلب يشهد تزايداً على الزجاج عالي الأداء الذي يتوافق مع متطلبات الشركات الهندسية والهيئات المعنية بأسعار تنافسية، في حين تمثل المعرفة بالسوق أحد العوامل الرئيسية لنجاحنا. وكي نتمكن من تلبية احتياجات هذه المشاريع الثلاثة المهمة، قمنا بمواصلة الإنتاج رغم أوقات العمل الصعبة، لضمان التسليم في الوقت المناسب.