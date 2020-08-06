شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **يعقد مجلس إدارة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» اجتماعاً طارئاً 10 أغسطس الجاري لتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.

**دعت شركة «طيران أبوظبي» المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتأكد من وجود أسمائهم كمستحقين للتوزيعات مع ضرورة موافاة الشركة، وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات عليه تقديم بعض المستندات ليتسنى صرف الأرباح.

**يبحث مجلس إدارة «العالمية القابضة» في 10 أغسطس الجاري تعديل عقد تأسيس الشركة وأحوال جميع المشاريع واعتماد البيانات المالية للربع الثاني.

**أعلنت شركة «دار التكافل» تغيير موعد اجتماع الجمعية العمومية المزمع انعقادها في 9 أغسطس الجاري، ليصبح الموعد الجديد بتاريخ 26 أغسطس 2020.

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