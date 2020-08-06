شكرا لقرائتكم خبر عن مطار كوبنهاجن يلغي 650 وظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مطار كوبنهاجن وهو الأكبر في الدول الاسكندنافية، الأربعاء، أنه سيقوم بإلغاء 650 وظيفة أي ما يعادل ربع موظفيه، بسبب الانخفاض التاريخي في الحركة الجوية جراء وباء كوفيد-19.
وأعلنت الهيئة المشغلة لمطار كاستروب في كوبنهاجن في بيان عن خطة ادخار تنص على إلغاء 650 وظيفة بدوام كامل، من أصل 2600 وظيفة، من أجل «تأمين قدرته التنافسية على الأمد الطويل».(أ ف ب)
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