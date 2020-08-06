شكرا لقرائتكم خبر عن «تريندز» يعقد آخر ندوات «المنتدى الاقتصادي السنوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «تريندز» يعقد آخر ندوات «المنتدى الاقتصادي السنوي» تاريخ النشر: 06/08/2020 استمع أعلن مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات عن تدشين «قاعة تريندز للمؤتمرات»، مجهزة وفقاً لأحدث التقنيات، حيث تم تصمميها لإقامة الفعاليات والأنشطة العلمية المختلفة، وتم تزويدها بخدمات الترجمة الفورية، ومجموعة من أحدث المعدات السمعية البصرية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والحلول الافتراضية بالشكل الذي يواكب تطورات بيئة العمل التقنية العالمية الحديثة في ظل «كوفيد-19». ويعقد المركز الأسبوع المقبل آخر ندواته ضمن فعاليات «منتدى تريندز الاقتصادي العالمي السنوي الأول»، «عن بُعد»، والتي تتناول موضوع: «مستقبل الاقتصاد العالمي: تحديات النمو ومخاطر الكساد».

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