تأجيل «أوتوميكانيكا دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت «ميسي فرانكفورت» الشرق الأوسط، الشركة المنظّمة لفعاليات «أوتوميكانيكا دبي»، عن تأجيل موعده ليقام في دبي في الفترة بين 7-9 يونيو/ حزيران 2021 في مركز دبي التجاري العالمي.

وعلى مدار ثلاثة أيام في دورته عام 2019، أكّد المعرض مكانته الدولية رفيعة المستوى، حيث استقطب مشاركة 1880 عارضاً من 63 دولة، واستضاف 32750 تاجراً من 146 دولة؛ وجاء أكثر من 90% من العارضين و50% من الزوّار من جميع أنحاء العالم.

وقال محمود غازي بيليكوزن، مدير معرض «أوتوميكانيكا دبي»: يراعي هذا القرار مصالح الجهات المعنية، ويتيح لنا التأجيل مجال الحفاظ على مستويات النجاح والإقبال التي تعكس مكانة منصة المعرض. ولا تزال جميع العقود المبرمة مع العارضين سارية المفعول، ويمكن تحويلها إلى عام 2021.