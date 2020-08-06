شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقلّص العجز التجاري للولايات المتحدة في يونيو/ حزيران مع انتعاش الصادرات بعد عدة أشهر من الانخفاض، ما يشير إلى تحسن الطلب العالمي بعد تراجعه بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري انخفض إلى 50.7 مليار دولار من 54.8 مليار. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يتقلص العجز التجاري إلى 50.1 مليار دولار في يونيو/ حزيران.(رويترز)

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