شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون والضريبة الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد *

ذكرنا في مقالنا السابق (ضرائب على شركات التكنولوجيا)، كيف أن مساعي الاتحاد الأوروبي، وفرنسا بصورة انفرادية، والهند بصورة انفرادية، ومجموعة العشرين بصورة متعددة الأطراف، بدعم واسع من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لفرض ضريبـة على مبيعات سلع الاقتصاد الافتراضي التي «تنتجها» شركات مثل «جوجل»، و«أبل»، و«فيسبوك»، و«أمازون»، وغيرها - تشكل ملفاً بالغ الأهمية بالنسبة لنا في مجلس التعاون، وتحديداً لجانب الإيرادات في موازناتنا العامة. فهذا تطور إيجابي في التفكير السياسي الاقتصادي العالمي، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نزعات الحمائية التي راحت تسمم العلاقات الاقتصادية الدولية.

من هذا المنطلق، فإننا ننظر إلى هذا الحراك الدولي بهذا الاتجاه باعتباره فرصة جيدة لتعزيز الأثر الإيجابي للسياسات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، ولأثرها المضاعف في اقتصاداتها الوطنية. لذلك يتعين علينا نحن في دول المجلس الاستعداد سريعاً لهذا المستجد، بأن تقوم وزارت الاقتصاد والمالية وتلك المختصة بالشؤون القانونية، بتجهيز أوراقها ومستنداتها وقواعدها القانونية الخاصة بالضريبة التي ستفرض على الشركات الرقمية. هذا على الصعيد الوطني؛ وعلى صعيد مجلس التعاون، العمل بسرعة على تكليف لجنة من الخبراء الفنيين (الاقتصاديين والقانونيين وخبراء مفاوضات تحرير التجارة العالمية في إطار منظمة التجارة العالمية)، واتفاقيات التجارة الحرة، لإعداد تصور مبدئي بهذا الشأن كي يرفع للمجلس الأعلى لإقراره. وتجب الاستفادة في هذا الشأن من ترؤس المملكة العربية السعودية للدورة الحالية لمجموعة العشرين، ومن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي سيكون على أجندتها المحور الأول من مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص باستحداث حق فرض ضريبة على الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي والشركات المواجهة للمستهلك على أساس مكان إقامة المستهلك النهائي، وكذلك المحور الثاني من المشروع الخاص باعتماد حد أدنى للضريبة المفروضة على الشركات بغض النظر عن مقر إقامة الشركة. المفاوضات ستكون عسيرة، وقد تستغرق بعض الوقت (في ضوء الأجواء الراهنة غير المواتية للعلاقات الدولية). وقد تقفز على أجندتها، كنوع مما يسمى «التبادلية» (Reciprocal) في المفاوضات، مقترحات لفرض ضرائب مماثلة على أصول أخرى مثل الملكية الفكرية؛ والأراضي (على أساس أن مثل هذه الضريبة ستقع على أصل Asset غير منتِج، وهو هنا الأرض، ما سيحول دون نقل كلفتها إلى الاقتصاد، خصوصاً أن ملاك الأراضي يراكمون ثرواتهم من دون تحمل أي نوع من المخاطرة الاستثمارية، أو إحداث قيمة مضافة في الاقتصاد، فضلاً عن مساهمة ضريبة الأراضي في منع فقاعات أسواق العقار، إضافة إلى إيجابية مثل هذه الضريبة في الحد من مشكلة التهرب الضريبي، من حيث أن الأرض أصل لا يمكن نقله إلى حساب مصرفي خارجي).