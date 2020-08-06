الذهب يواصل القفزات التاريخية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ الذهب الذي يعتبر ملاذاً آمناً أعلى مستوى على الإطلاق، ليواصل ارتفاعه القياسي فوق مستوى 2000 دولار بفعل ضعف الدولار ومراهنات على المزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بآسيا 2.2% إلى 2068.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 2.1% إلى 2066.40 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس «انخفاض الدولار والعوائد الاسمية، إذ لا تزال التكهنات ذائعة بشأن النمو العالمي والحزمة المالية في الولايات المتحدة، هو ما يقود أسعار الذهب بشكل أساسي للارتفاع».

التوقعات تظل قوية جداً للذهب. والأمر المثير للاهتمام أننا رأينا متعاملين يقلصون انكشافهم الدائن على الذهب خلال موجة الارتفاع في الآونة الأخيرة مما يشير إلى أن مشترين جدد قد يعودون مجدداً إلى السوق لدفع الأسعار للارتفاع.

وتواصل حالات فيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة واضطرت عشرات الولايات الأمريكية لتعليق خططها لإعادة فتح الاقتصاد أو التراجع عنها. وبلغ عدد المصابين عالمياً ما يزيد على 18.41 مليون.

وتراجع الدولار الأمريكي 0.3% مقابل منافسيه، ما يقلص سعر الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 25.95 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 938.16 دولار وهبط البلاديوم 0.8% إلى 2122.74 دولار.(رويترز)