انخفـاض المخزونـات الأمريكيـة يصعـد بالنفـط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع مارس/آذار، بعد أن أظهرت بيانات انخفاضاً كبيراً في مخزونات النفط الخام الأمريكية،.

وصعد خام برنت 3.8% إلى 46.46 دولار للبرميل، ولم يكن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أقل حظاً من سابقه؛ إذ صعد هو الآخر 4% إلى 42.73 دولار للبرميل.

وبحسب بيانات من معهد البترول الأمريكي، فقد انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس/آب إلى 520 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.

وقال بيورنار تونهاوجين، رئيس أسواق النفط في شركة ريستاد إنرجي: «المعنويات الإيجابية مبررة بشكل مبدئي اليوم، بفضل أنباء المخزونات الأمريكية، لكننا نعتقد أن المراهنين على الارتفاع بحاجة للاحتماء. في الأيام المقبلة مع احتلال «كوفيد 19» موقع الصدارة (في الأحداث) مرة أخرى».

ومما أسهم في دعم المعنويات، إشارات على أن المحادثات بين النواب الديمقراطيين في الكونجرس والبيت الأبيض بشأن حزمة جديدة من الدعم المالي بسبب فيروس كورونا، بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح، على الرغم من أن الطرفين ما زالا في حالة خلاف.

كما أظهرت بيانات المصانع الأمريكية هذا الأسبوع تحسناً في الطلبيات، وهو ما يرى بعض المحللين أنه يوفر تخفيفاً للقلق بشأن المخاطر التي تواجه أي انتعاش.