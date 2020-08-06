شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فندق «بيتش ووك» في «جميرا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «مجموعة الوليد الاستثمارية»، عن افتتاح أول منشأة فندقية في دبي منذ إعلان انتشار الفيروس، ضمن منطقة «جميرا» وعلى مقربة من أبرز المعالم السياحية والترفيهية والملاصق لشاطئ بحر العرب.

وقال محمد عبدالرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة الوليد الاستثمارية»: تأثرت غالبية القطاعات الاقتصادية على الصعيد العالمي بتداعيات فيروس «كوفيد-19»، وتراجع أداء الأنشطة الاقتصادية كالتجزئة والمطاعم والسياحة والطيران وغيرها، واتسعت دائرة التحديات في وجه حكومات الدول في كيفية تجاوز الأزمة الراهنة ورسم آليات العودة بالمنظومة عامة إلى سابق عهدها.

وأعلنت «الوليد الاستثمارية» عن افتتاح وتشغيل فندقها الجديد «بيتش ووك» على شارع «جميرا» ويضم 80 غرفة متنوعة بتكلفة 100 مليون درهم.

ومع افتتاح الفندق الجديد، اتسعت محفظة «الوليد الاستثمارية» في قطاع الضيافة لتشمل 6 منشآت تضم 500 غرفة.

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