«المركزي» و«النقد العربي» يطلقان عمليات التسوية بالدرهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد استكمال عملية الربط التقني، أعلن مصرف الإمارات المركزي وصندوق النقد العربي عن توقيع اتفاقية بينهما لإطلاق عمليات التسوية بالدرهم الإماراتي في منصة «بنى» للمدفوعات العربية.

يأتي هذا الإعلان تتويجاً للجهود التي بذلها كل من فريق المصرف المركزي وفريق عمل منصة «بنى»، لربط الأنظمة وإجراء الاختبارات واستكمال الإجراءات خلال الشهور الماضية لتضمين الدرهم كأول عملة تسوية في المنصة.

ويُمكّن إطلاق عمليات التسوية بالدرهم، البنوك العاملة في الدول العربية والمشاركة في منصة «بنى» من تسريع مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود التي تتم بالدرهم وتخفيض كلفتها. ويستحوذ الدرهم الإماراتي على نسبة كبيرة من المدفوعات العربية نظراً لكونه أكبر عملة عربية يتم تداولها عبر الحدود في العالم العربي، إذ تتجاوز حصة المعاملات بالدرهم أكثر من 13% من إجمالي المعاملات المالية العربية البينية (لا يشمل ذلك تحويلات الأفراد عبر شركات الصرافة).