شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في 5 أشهر مع هبوط المخزونات الأمريكية والدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس بعد هبوط حاد فى مخزونات الخام الأمريكية وتراجع الدولار، لكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا يجعل المستثمرين قلقين بشأن آفاق الطلب.

وأنهت عقود خام برنت القياسى العالمى لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 74 سنتا، أو 1.67 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 45.17 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا، أو 1.18 بالمئة، لتسجل عند التسوية 42.19 دولار للبرميل.وبلغت مكاسب عقود الخامين كليهما أكثر من أربعة بالمئة فى وقت سابق من الجلسة.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 7.4 مليون برميل الأسبوع الماضى، وهو ما يفوق متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم الذىي كان يشير إلى انخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل.

ولقيت الأسعار دعما أيضا من تراجع الدولار، وهو ما يجعل النفط المسعر بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزى العملات الأخرى.

واستمد النفط دعما أيضا من علامات على أن محادثات بين البيت الابيض والديمقراطيين في الكونجرس بشأن حزمة مساعدات جديدة لتخفيف وطأة فيروس كورونا تحقق تقدما، رغم أن الجانبين ما زالا متباعدين.

ويأتي تصاعد الأسعار على خلفية قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وهو ما قد يهدد تعافي الطلب على الوقود.