شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بعد تجاوز 27 دولارا للمرة الأولى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن استمرار جذب المعادن النفيسة للمستثمرين بفعل عدم اليقين بشأن أزمة كورونا.



وكشفت بيانات "إيه دي بي" اليوم أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 167 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما يقل كثيرا من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 1.2 مليون وظيفة.

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يأتي ذلك قبيل إعلان وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل عن تقرير الوظائف الشهري الذي يوضح حالة سوق العمل في الولايات المتحدة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 3.3% إلى 26.890 دولار للأوقية، وحقق المعدن أعلى مستوى قياسي على الإطللاق عند 27.2 دولار خلال الجلسة في حين سجل أقل سعر عند 25.6 دولار.