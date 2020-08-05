شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع استقرار القطاع الخدمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الأربعاء في اعقاب صدور بيانات حكومية كشفت عن استقرار القطاع الخدمي في المملكة المتحدة اعلى الحاجز الإيجابي خمسين نقطة في الشهر الماضي.



وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخدمي البريطاني استقرار عند 56.5 نقطة في يوليو/تموز، وهي نفس القراءة المتوقعة ونفس قراءة يونيو/حزيران.



وتسلط الأسواق الضوء على أنباء التقدم في تجارب لقاحات "كورونا" الواعدة حيث كشفت "جونسون أند جونسون" عن إبرام صفقة مع الحكومة الأمريكية لتوفير 100 مليون جرعة بمليار دولار.

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علاوة على ذلك، ينتظر العالم لقاح شركة أسترازينيكا" البريطانية وجامعة "أوكسفورد" المتوقع طرحه في سبتمبر/أيلول المقبل.



وكشفت جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد مصابي فيروس كورونا على مستوى العالم قد اقترب من 18.7 مليون حالة في حين تجاوز عدد المتوفين من المرض حاجز 700 ألف شخص.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3111، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3162 في حين سجل أقل سعر عند 1.3057.