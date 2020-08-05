كتب: ضياء السقا
حققت أسعار الذهب مساء الأربعاء، أعلى مستوي في تاريخها في الأسواق المصرية، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولا، 920 جنيها للجرام.
وكانت عيار 21 قد سجل صباح الأربعاء، 910 جنيها للجرام، ليرتفع بقيمة 10 جنيهات في المساء.
وعالميا، ارتفع سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 30.3 دولار بنسبة 1.50%، حيث سجل السعر نحو 2049 دولارًا في الخامسة و11 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة في مستوى قياسي جديد، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.
وجاء متوسط أسعار الذهب الأربعاء في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 789 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 920 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 1051 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 7360 جنيها
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر عيار 21 يقترب من ألف جنيه.. قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.