عيار 21 يقترب من ألف جنيه.. قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية

كتب: ضياء السقا

حققت أسعار الذهب مساء الأربعاء، أعلى مستوي في تاريخها في الأسواق المصرية، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولا، 920 جنيها للجرام.

وكانت عيار 21 قد سجل صباح الأربعاء، 910 جنيها للجرام، ليرتفع بقيمة 10 جنيهات في المساء.

وعالميا، ارتفع سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 30.3 دولار بنسبة 1.50%، حيث سجل السعر نحو 2049 دولارًا في الخامسة و11 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة في مستوى قياسي جديد، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

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وجاء متوسط أسعار الذهب الأربعاء في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 789 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 920 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 1051 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 7360 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.