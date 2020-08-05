شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد إندونيسيا ينكمش فى الربع الثانى للمرة الأولى منذ 1999 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن اقتصاد إندونيسيا سجل أول انكماش فصلى فى أكثر من عقدين بينما وعدت الحكومة بإنفاق تحفيزى أسرع فى الأشهر المقبلة بعد تضرر الاقتصاد بشدة من جائحة فيروس كورونا.

ووفقا للبيانات التى أصدرتها هيئة الإحصاء فى إندونيسيا فإن أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا انكمش بنسبة 5.32 بالمئة فى الربع الثانى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أول هبوط فصلى من نوعه منذ عام 1999 .

وذلك أسوأ من الانكماش المسجل فى الربع الأول من هذا العام والبالغ 2.97 بالمئة.

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وأظهرت البيانات تأثيرا واسع النطاق للجائحة والقيود التى فرضتها الحكومة لإحتوائه. وانخفض انفاق الأسر وأرجأت الشركات الاستثمار بينما تضررت الصادرات من انخفاض الطلب العالمى وأسعار السلع الأولية.

وبدأت إندونيسيا تخفيف القيود فى أجزاء من البلاد فى يونيو حزيران لكن عدد الإصابات بفيروس كورونا تسارع فى يوليو