شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح الغسالة.. أحمد حاتم يعلن خلال لايف الخليج 365 تفاصيل "قمر 14" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنان أحمد حاتم، ضيف لايف ببرنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تحدث "حاتم" عبر اللايف، عن أحدث أعماله الفنية، فيلم الغسالة، وهو الفيلم الوحيد الذي تم عرضه في السينمات خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وقد قال "حاتم" عن الفيلم، "فيلم الغسالة مشروع هام بالنسبة لي، لأنها المرة الأولى التي أعمل فيها مع ثلات شركات إنتاج من كبار شركات الإنتاج في صناعة السينما، وهم نيو سينشري، سينرجي، وأفلام مصر العالمية، هذا بجانب العمل مع الفنان الكبير محمود حميدة، فهو عزيز عليّ وقريب مني على المستوى الشخصي، وكنت أتمنى العمل معه، وهذا ما قد كان".

وقد أكد "حاتم" سعادته بنجاح الفيلم، قائلا، "الفيلم فاجئني شخصيا بهذا النجاح، بل أنه فاق توقعاتي، خاصة في ظل عرضه في هذه الظروف التي نعيشها حاليا، فقد تم الدفع بالفيلم في هذا الموسم دون وجود أي ضمانات لذهاب الناس إلى دور العرض، ودون معرفة إذا كانت الناس ستلتزم بالإجراءات الاحترازية أم لا، ولكن حمدا لله الفيلم نجح، ونتمنى أن يستمر هذا النجاح".

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أعلن "حاتم" عبر اللايف أيضا عن أعماله الفنية القادمة حيث قال، "سأبدأ الأسبوع القادم في تصوير فيلم جديد بعنوان "قمر 14"، وهي أول تجربة لي مع المنتج أحمد السبكي، كما أنني سعيد بالتعامل مع المخرج هادي الباجوري، والفيلم يدور حول خمس قصص منفصلة، كل قصة يقوم بتجسيدها أبطال مختلفين، فالفيلم يضم 21 ممثل مهم، وقصتي يشاركني فيها البطولة، أسماء أبو اليزيد، الفنان أحمد بدير، ومحمد جمعة".

يذكر أن فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، بطولة، هنا الزاهد، شيرين رضا، ومحمود حميدة، وإخراج عصام عبد الحميد.

برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.