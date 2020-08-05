شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالصناعات الغذائية: القطاع الصناعى لم يتوقف عن ضخ استثمارات رغم "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد صقر عضو غرفة الصناعات الغذائية، إنه رغم أزمة فيروس كورونا إلا أن القطاع الصناعى لم يتوقف عن ضخ استثمارات بالسوق، وإجراء توسعات حتى لو كانت محدودة، مشيرا إلى الاهتمام الكبير من الحكومة ممثلة في رئاسة الوزراء وكذلك وزارة الصناعة لدعم مناخ الاستثمار الصناعى.

وأشار صقر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن جولة رئيس الوزراء ومعه وزيرة الصناعة ومسئولين آخرين على عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية فى برج العرب، تؤكد الاهتمام بالقطاع الصناعى لما له من دور كبير في توفير الوظائف وفرص العمل الجديدة للشباب.

وأوضح أن وزيرة الصناعة نيفين جامع، كانت حريصة للوقوف على أي تحديات تواجه المصانع خلال الجولة، موضحا أن الوزيرة تسعى إلى التواصل الدائم مع المصنعين والوقوف على المشكلات والتحديات ومعرفتها بصورة مباشرة، ليس من خلال التقارير الورقية ولكن من خلال النزول إلى المصانع والاستماع للجميع.

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وفى سياق متصل، يرى "صقر" أن منحنى هبوط الفائدة في مصر لا يضاهى الانخفاض الخارجي للفائدة، مشيرا إلى أن هناك تسهيلات من قبل الموردين لماكينات الإنتاج من الخارج، نتيجة أن الفائدة لدى بعض الدول تسجل "صفر" لذلك نحن فى حاجة إلى مزيد من التيسيير النقدى لقطاع الصناعة.

وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن استمرار النهج الحكومى الداعم لمناخ الاستثمار الصناعى، سيكون له آثار إيجابية كبيرة على المستوى القريب في ظل الاهتمام بهذا القطاع الحيوى.