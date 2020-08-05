شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل مستوياته التاريخية أعلى 2000 دولار مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الأربعاء محققا أعلى مستوى تاريخي جديد وذلك بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتلقت المعادن النفيسة دعما اليوم من بيانات القطاع الخاص الأمريكي الذي أضاف 167 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما يقل كثيرا من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 1.2 مليون وظيفة، وتأتي هذه البيانات قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة القادم.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.4% أو ما يعادل 28.3 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 2049.3 دولار للأوقية، وهو مستوى تاريخي غير مسبوق، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 2070.3 دولار وأقل سعر عند 2027.5 دولار.