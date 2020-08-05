الاقتصاد

الدولار الأمريكي يزيد خسائره عقب بيانات اقتصادية ضعيفة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء وزاد خسائره في أعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة اثارت المخاوف بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة.


وارتفع عدد المصابين بفيروس "" على مستوى العالم إلى نحو 18.5 مليون حالة، ومن بينهم 4.8 مليون حالة إصابة في أمريكا مع تصاعد القلق من عودة قيود الإغلاق.

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وتعاقدت الولايات المتحدة على شراء مائة مليون جرعة لقاح واعد مضاد لفيروس "كورونا" بقيمة مليار دولار من شركة "جونسون أند جونسون".


وكشفت بيانات حكومية عن أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 167 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما يقل كثيرا من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 1.2 مليون وظيفة، وتأتي هذه البيانات قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة القادم.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.

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