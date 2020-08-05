شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه في أعقاب بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وأبقى الخام على مكاسبه في أعقاب صدور بيانات المخزون الأمريكي التي سجلت انخفاضا أعلى من المتوقع.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 7.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو أربعة ملايين برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن هبوط مخزون الخام بنحو 8.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 42.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.5 دولار وأقل سعر عند 41.4 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 2% إلى 45.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 46.2 دولار وأقل سعر عند 44.2 دولار.