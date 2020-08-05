شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع بدعم من بيانات سوق العمل القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدوولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات حكومية قوية في سوق العمل تجاوزت التوقعات.



وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر "إيه آي جي" لقطاع البناء في نيوزلندا إلى 42.7 نقطة خلال يوليو/تموز في حين سجلت القراءة السابقة مستوى 35.5 نقطة.

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وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة في نيوزلندا إلى 4% في الشهر الماضي من 4.2% في يونيو/حزيران في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 5.6%، وسجل التغير في وتيرة التوظيف في البلاد انخفاضا بنسبة 0.4% مقارنة بتوقعات اننخفاض نسبته 2%.



ولا تزال دول العالم تصارع أزمة فيروس "كورونا" مع تجاوز عدد المصابين ححاجز 18 مليون حالة بالأمس، لكن نيوزلندا من أقل الدول تسجيلا للإصابات والوفيات لنجاحها في احتواء المرض بشكل كبير.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6651، وسجل أعلى سعر عند 0.6674 في حين سجل أقل سعر عند 0.6617.