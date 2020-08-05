شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 43.05 ويواجه حاجز مقاومة قوي هناك، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، بانتظار اختراق هذا المستوى وتأكيد الاندفاع نحو محطتنا التالية عند 45.00.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 40.50 والثبات دونه.