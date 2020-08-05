شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بالوصول إلى هدفنا الأول المنتظر عند 1.1908 ويواجه مقاومة قوية هناك، بانتظار التخلص من العزم السلبي الحالي والحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتخطي المستوى المذكور والاندفاع نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1.1995، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب قد يجبر السعر على الانخفاض وزيارة مناطق 1.1737 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 05-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.