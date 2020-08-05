هوندا تتوقع تراجع أرباحها 64% بسبب كورونا

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وذكرت الشركة اليابانية أمس أنها تتوقع أيضا تراجع أرباح التشغيل خلال العام المالي الحالي بنسبة 68.4% سنويا إلى 200 مليار ين، في حين تتوقع تراجع المبيعات بنسبة 14.3% إلى 12.8 تريليون ين.
وكانت هوندا قد أجلت في مايو الماضي إعلان توقعات نتائج العام المالي الحالي بسبب الغموض الناجم عن جائحة كورونا.
من ناحية أخرى أعلنت الشركة تسجيل خسائر صافية بقيمة 80.9 مليار ين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل أرباح قدرها 172.3 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت هوندا موتور خسائر تشغيل خلال الربع الأول بقيمة 113.7 مليار ين، مع تراجع المبيعات بنسبة 46.9% إلى 2.1 تريليون ين.
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