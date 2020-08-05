شكرا لقرائتكم خبر الخدمات الأرضية تتكبد خسائر بـ 197.9 مليونا بسبب توقف الرحلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت خسائر الشركة السعودية للخدمات الأرضية 197.9مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ123.9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب النتائج المالية للشركة والتي أعلنتها على موقع تداول، بلغت الخسارة التشغيلية 196مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ125 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. فيما بلغ إجمالي الخسارة 136مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ194 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة 249.4 مليون ريال، مقابل ربحية بـ 228 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. في حين بلغت خسارة السهم 1.33ريال، مقابل ربحية بـ 1.21ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة خسائر الربع الثاني إيقاف غالبية الرحلات نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة مع تفشي جائحة COVID-19 - باستثناء رحلات الإجلاء وعودة حركة الطيران الداخلية في بداية يونيو بما لا يتجاوز 18% من حجم عمليات التشغيل قبل الجائحة، مبينة أن ذلك كان له تأثير مباشر على توقف غالبية عمليات الشركة، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 83% (بمبلغ 532.9 مليون ريال). كما أثرت جائحة COVID-19 بشكل غير مباشر على الاستثمار في حقوق الملكية في شركة الأمد السعودي، والذي ساهم في خسارة بلغت 8.9 ملايين ريال مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة في ظل الجائحة، فقد قامت بالتخطيط لمبادرات عديدة تهدف إلى زيادة كفاء التشغيل، وبالتالي تخفيف أثر الجائحة على ربحية الشركة وضمان استمراريتها وتنافسيتها.