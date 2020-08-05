250 مليون دولار خسائر بي إم دبليو في الربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت شركة صناعة السيارات الألمانية «بي إم دبليو» خسارة قدرها 212 مليون يورو (250.6 مليون دولار) في الربع الثاني من هذا العام بسبب تراجع الطلب جراء تداعيات جائحة كورونا

وجاءت الخسارة أعلى من المتوقع، حيث بلغت قبل احتساب الفوائد والضرائب 666 مليون يورو، مقارنة بأرباح قدرها 1.48 مليار يورو مقارنة بنفس الفترة من عام .2019

يأتي التقرير الفصلي بعد أن أعلنت الشركة، التي تتخذ من ميونخ مقرا لها، بالفعل في يوليو أن المبيعات قد تراجعت بمقدار أكثر من الخمس على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020.

وانخفضت مبيعات الربع الثاني بنسبة 22.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 19.97 مليار يورو، وفقا لأرقام المبيعات المعدلة.

وأثر الإغلاق الناجم عن الجائحة بشكل خاص على نشاط الشركة في أوروبا والأمريكتين، في حين دفعت علامات الانتعاش في السوق الآسيوية الرئيس التنفيذي أوليفر تسيبزه إلى التعبير عن «ثقة حذرة» في النصف الثاني من العام.