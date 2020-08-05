تراجع أرباح آليانز للتأمين 28.6% بالربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مجموعة التأمين وإدارة الأصول الألمانية آليانز أمس تراجع صافي أرباحها القابلة للتوزيع خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 28.6% سنويا إلى 1.53 مليار يورو مقابل 2.14 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت أرباح السهم الواحد خلال الربع الثاني 3.68 يوروهات مقابل 5.10 يوروهات خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت نفسه تراجعت أرباح تشغيل المجموعة خلال الربع الثاني بنسبة 18.9% سنويا إلى 2.57 مليار يورو مقابل 3.16 مليارات يورو في العام الماضي. وتراجعت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 6.8% إلى 30.9 مليار يورو مقابل 33.2 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت نفسه أكدت المجموعة الألمانية ثقتها في تحقيق توقعاتها لأرباح التشغيل العام الحالي وعدم الحاجة إلى تعديلها رغم حالات الغموض المستمرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، والمشكلات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم.

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