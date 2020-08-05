حلواني تربح 26 مليونا بالربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة حلواني إخوان صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بقيمة 25.9 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسارة بـ3.7 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة في بيان على موقع تداول أن الربح التشغيلي بلغ 35.9 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 6.1 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 489%. أما إجمالي الربح فبلغ 98 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 51 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 92%.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 56.3 مليون ريال، مقابل 1.8 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة أسباب الارتفاع في صافي أرباح الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

النمو في مبيعات الشركة في كل من المملكة ومصر نتيجة إعادة هيكلة جهاز المبيعات المحلية والدولية.

العمل على تحديث نظام الخصومات والحوافز للعملاء بما يحقق أعلى ربحية للشركة وزيادة الحصة السوقية.

التحسن في المزيج البيعي وذلك بالتركيز على المنتجات الأكثر ربحية.

التعاقد مع موردي بعض الخامات الرئيسة بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار الربع المماثل من العام السابق.

الانخفاض في مصاريف التمويل نتيجة انخفاض إجمالي القروض بمبلغ 104 ملايين ريال وكذلك انخفاض تكلفة الإقراض.

انخفاض مبيعات الشركة بسبب حلول شهر رمضان وإجازة عيد الفطر. زيادة مصاريف البيع والتوزيع بسبب الدعم التسويقي للمنتجات الجديدة. زيادة المصاريف العمومية والإدارية في الشركة مقارنة بالربع السابق.

فيما أرجعت أسباب الانخفاض في صافي أرباح الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي إلى: