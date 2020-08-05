تراجع أرباح مصرف الإنماء 28% بالنصف الأول

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وأوضح البنك في بيان على تداول أمس أن إجمالي ربح العمليات بلغ 1.34مليار ريال خلال الربع الثاني مقابل 1.36 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 1.3%.
وعلى صعيد نتائج النصف الأول بلغ صافي الربح 943مليون ريال، مقابل 1.3مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 28%.
وبلغت ربحية السهم 0.47ريال، مقابل 0.66ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وأرجع البنك سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق على الرغم من ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 5%، إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.3% نتيجة انخفاض دخل رسوم العمليات ودخل تقييم الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وارتفاع إجمالي مصاريف العمليات، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان ومصروفات الرواتب والمصروفات الإدارية والعمومية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
كما يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي الربح للفترة بسبب انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1% بسبب زيادة خسائر تقييم الاستثمارات وانخفاض دخل رسوم الخدمات.
وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان، ومصروفات الرواتب والمصروفات الإدارية والعمومية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
نتائج النصف الأول6 أشهر 20196 أشهر 2020التغيرصافي الدخل من الاستثمارات والتمويل2,042 2,243+9.8 %دخل العمليات2,6542,615- 1.5 %صافي الدخل1,314943- 28.2 % ربح السهم (ريال)0.660.47- 28.2 %
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