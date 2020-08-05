الاقتصاد

فرص استثمارية

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- بواسطة أيمن الوشواش - فرص استثمارية بمجال إسكان العمالة طرحتها أمانة المنطقة الشرقية عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص» للمستثمرين والراغبين في الاستثمار ضمن مجالات وأنشطة عدة.

ودعت الأمانة المستثمرين ورجال الأعمال في بيان أمس إلى المنافسة عبر طرحها 8 فرص للراغبين في الاستثمار في مجال تسكين العمالة من خلال حزمة من الفرص الاستثمارية والمواقع.

ويمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي «فرص» والتطبيق الذكي «فرص».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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