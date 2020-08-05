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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرص استثمارية بمجال إسكان العمالة طرحتها أمانة المنطقة الشرقية عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص» للمستثمرين والراغبين في الاستثمار ضمن مجالات وأنشطة عدة.

ودعت الأمانة المستثمرين ورجال الأعمال في بيان أمس إلى المنافسة عبر طرحها 8 فرص للراغبين في الاستثمار في مجال تسكين العمالة من خلال حزمة من الفرص الاستثمارية والمواقع.

ويمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي «فرص» والتطبيق الذكي «فرص».