ارتفاع أرباح مجموعة سامبا إلى 955 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع صافي ربح مجموعة سامبا المالية بنسبة 2% خلال الربع الثاني إلى 955 مليون ريال مقابل 935 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأفادت سامبا في بيان على موقع تداول بأن إجمالي ربح العمليات بلغ 2.35 مليار ريال خلال الربع الثاني مقابل 2.17 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 9%.

وأشارت إلى أن صافي الربح للنصف الأول بلغ 2.22 مليار ريال، مقابل 2 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 11.5%.

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وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.6% نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وأرباح تحويل عملات أجنبية ودخل أتعاب وعمولات.

وذكر أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.3%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف رواتب موظفين وما في حكمها، والمصاريف المتعلقة بالإيجار والمباني، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وارتفاع مصاريف الزكاة والضريبة للربع الثاني، وانخفاض في دخـل الاستثمـارات المدرجة بقيمتها العادلة مـن خلال قائمة الدخل.

كما أرجع سبب ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.7% نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ودخل المتاجرة، ودخل أتعاب وعمولات، مبينا أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف رواتب موظفين وما في حكمها، والمصاريف المتعلقة بالإيجار والمباني، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وأيضا مصاريف الزكاة والضريبة.