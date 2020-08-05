شكرا لقرائتكم خبر تحقيق أوروبي لمكافحة الاحتكار في صفقة استحواذ قوقل على فيتبيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بصدد بدء تحقيق متعمق لمكافحة الاحتكار في صفقة استحواذ قوقل على شركة اللياقة البدنية «فيتبيت».

وقالت أكبر هيئة تنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إنها تشعر بالقلق من أن الاستحواذ سيعزز مكانة قوقل في إعلانات الإنترنت من خلال «زيادة كمية البيانات الهائلة التي يمكن أن تستخدمها قوقل لتخصيص الإعلانات التي تعرضها».

وأعلنت قوقل أنها ستشتري «فيتبيت»، الشركة المتخصصة عالميا في أجهزة تتبع أنشطة اللياقة البدنية القابلة للارتداء، في نوفمبر.

وتعد الصفقة، التي تبلغ قيمتها حوالي 2.1 مليار دولار، واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ لشركة قوقل وتمثل خطوة مهمة للشركة في مجال الساعات الذكية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء.

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وشرعت اللجنة في بدء تحقيق أولي بالصفقة، حيث قالت إن التزام قوقل بعدم استخدام بيانات «فيتبيت» لأغراض إعلانية هو غير كاف لمعالجة المخاوف المحددة في التحقيق الأولي.

وقالت كبيرة مسؤولي مكافحة الاحتكار في المفوضية، مارغريت فيستاجير، في بيان إنه من المتوقع أن يزداد استخدام الأجهزة القابلة للارتداء من قبل المستهلكين الأوروبيين، بالإضافة إلى ارتفاع البيانات التي يوفرونها.

وأوضحت فيستاجير أن التحقيق يهدف إلى «ضمان أن سيطرة قوقل على البيانات التي تجمع من خلال الأجهزة القابلة للارتداء نتيجة الصفقة، لن تشوه المنافسة».

وتتعرض قوقل وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى لضغوط مكافحة الاحتكار المتزايدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وأدلى الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيشاي، بشهادته الأسبوع الماضي أمام مشرعين أمريكيين إلى جانب نظرائه من أبل وفيس بوك وأمازون. كما واجهت قوقل في أوروبا، غرامات عدة بسبب انتهاكها قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.