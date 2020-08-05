موجز//100 ألف وظيفة

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وقال البروفيسور دودنهوفر في دراسة نشرها في ميونخ أمس إن الطلب في أوروبا وأمريكا تراجع على نحو كبير خلال هذا العام، كما أنه من المتوقع أن يتراجع الإنتاج في أوروبا بنسبة 25% ليصل إلى 12 مليون سيارة، مما يجعل هناك فائضا في الطاقة الإنتاجية بـ7 ملايين سيارة.
ورأى دودنهوفر أنه من غير الواقعي تحميل أعباء هذه التكاليف على مدار فترات زمنية طويلة، لأن من غير الممكن تحمل فترات الخسارة الطويلة في سوق السيارات التي تشهد منافسة شرسة.
وكانت شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم أغلقت مصانعها خلال الربع الثاني على مدار أسابيع بسبب جائحة كورونا، وكذلك لأن معارض بيع السيارات اضطرت لغلق أبوابها بسبب تدابير مكافحة الجائحة، مما تعذر معه بيع السيارات، كما تم تعليق الطلبيات لدى شركات مستلزمات السيارات.
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