شكرا لقرائتكم خبر موجز// تأجيل معرض الرياض للسفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان من المقرر أن يقام المعرض في مارس الماضي، ثم تأجل التاريخ إلى سبتمبر 2020 بسبب أحداث جائحة كورونا. والآن، يخطط معرض الرياض للسفر للعودة في عام 2021، مع تحديد ميعاده في الفترة من 15 إلى 18 مارس 2021.
وقال المدير العام لشركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات بندر القريني «توجب علينا تأجيله هذا العام بسبب اهتمامنا بالصحة والسلامة العامة خلال فترة هذا الوباء.» وأضاف «نخطط لنسخة 2021، ونتطلع إلى الترحيب مرة أخرى بجميع شركاء صناعة السفر والزوار، بمجرد ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين، وبالطبع تماشيا مع اللوائح والإرشادات الحكومية السعودية.»
يذكر أن معرض الرياض للسفر هو أكبر معرض للسياحة والسفر في المملكة، حيث يجذب الزوار والعارضين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا.
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