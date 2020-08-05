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وتراجعت قيمة الكرونة بصورة طفيفة أمام اليورو لتسجل 10.289 مقابل اليورو صباح أمس في ستوكهولم.
وتأتي بيانات الانكماش في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في السويد.
وكانت السويد قد ابتعدت عن فرض إجراءات إغلاق إلزامية، واعتمدت بدلا من ذلك على قواعد صحة عامة طواعية. وتزامت هذه الاستراتيجية مع ارتفاع معدل الوفيات بصورة كبيرة مقارنة بالدول المجاورة، وأشار بحث جديد إلى أن هذه الاستراتيجية ربما لم تنجح في الحفاظ على إنفاق المستهلكين.
وقال ديفيد أوسلي، كبير الاقتصاديين بمؤسسة كابيتال إيكونمكس «الانكماش الحاد للاقتصاد السويدي خلال الربع الثاني يؤكد أنه لم يكن محصنا من تداعيات فيروس كورونا على الرغم من تطبيق الحكومة لإجراءات غير صارمة لمواجهته».
8.6 %
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