شكرا لقرائتكم خبر عن تطور أسعار الذهب منذ بداية 2020.. أرباح المعدن النفيس تتخطى حاجز الـ40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الذهب فى السوق العالمية ارتفعت بنحو 42% وفى السوق المحلية ارتفعت بنحو 45.5% منذ بداية العام الجارى حتى الآن.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، فى تصريحات اليوم، إن المصانع والورش تعانى ضغوطات كبرى منذ بداية العام من تباطؤ حركه البيع والطلبات على منتجاتها، منوها إلى أنهم كشعبة حاولوا من قبل تنظيم مهرجان تسوق للذهب ولولا البيروقراطية لتسبب ذلك فى تحرك السوق ولكن المشروع توقف بعد أن واجهة الشعبة بيروقراطية فى الحصول على الموافقات.

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وأشار إلى أن أزمة كورونا أثرت على العاملين بالقطاع حيث تم الاستغناء عن 30% من العمالة الموجودة بالورش الصغيرة، نظرا لأن المحلات فى حاله شلل وهى تسجل خسائر مع ضعف الاسواق.

وتوقع واصف، ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد التكهن بمستقبل اسعار الذهب لأن المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والسياسية الحالية سريعة ومنها المشكلة الاقتصادية التى تواجه العالم أجمع بسبب كورونا.