شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. المعدن الأصفر يسجل قفزات كبيرة عالميا ومحليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الخليج 365، عددا من الأخبار الاقتصادية المهمة، اليوم الأربعاء، على رأسها ارتفاع سعر الذهب على المستوى العالمى والمحلي بشكل غير مسبوق، مسجلات مستويات قياسية لم يسبق أن وصل لها من قبل، وفيما يلى أبرز الأخبار الاقتصادية اليوم.

السعودية صاحبة أكبر احتياطي نفطى عربيا

أعلنت مؤسسة تصنيف (GFP) العالمية أن العراق احتل المركز الخامس عالميًا والثاني عربيًا من حيث أكثر الدول التي تمتلك احتياطي للنفط.

وذكرت المؤسسة - في تقريرها لعام 2020 وأوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء "أن احتياطى العراق من النفط الخام بلغ 142 مليارًا و500 ألف برميل، وهو بذلك يحتل المرتبة الخامسة عالميًا بعد كل من فنزويلا التي احتلت المرتبة الأولى بمقدار 300 مليار و700 مليون برميل".

وأوضحت أنه تلتها السعودية بالمرتبة الثانية (عالميا) بمقدار 266 مليارًا و500 مليون برميل، ومن ثم تأتي كندا بالمرتبة الثالثة بمقدار 169 مليارًا و700 مليون برميل، تليها بالمرتبة الرابعة إيران بمقدار 158 مليارًا و400 مليون برميل.

وأضافت أن العراق احتل المرتبة الثانية عربيًا بعد السعودية كأكبر احتياطي للنفط، لتأتي الكويت الثالث عربيًا بمقدار 101 مليار و500 مليون برميل، ومن ثم تأتي الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الرابعة بواقع 97 مليارًا و800 مليون برميل.

يُذكر أن وزارة النفط العراقية قد أعلنت في عام 2017 عن ارتفاع حجم الاحتياطي العراقي إلى 153 مليار برميل، فيما أشارت إلى أنها ستطلب من منظمة "أوبك" أعتماد ذلك.

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع محافظ الإسماعيلية تعزيز الفرص الاستثمارية بالمحافظة

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، حيث بحثا عددا من الموضوعات علي رأسها خطط تنمية وتطوير المنطقة الحرة العامة بالمحافظة، وسبل دعم المستثمرين والمشروعات المتواجدة بالمنطقة والوضع التنفيذي لها، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة بما يتفق مع خطة الدولة في التنمية.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن محافظة الإسماعيلية تعتبر من المحافظات الواعدة الجاذبة للاستثمار بجميع قطاعاته التنموية والاستثمارية خاصة أن المحافظة جزء من إقليم قناة السويس الذي يحظى بأولوية كبرى في خطة تنمية الاقتصاد المصري

وقام المستشار محمد عبد الوهاب بتفقد العمل بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية، وشدد على استمرار العمل بأعلى كفاءة مع مراعاة التدابير الوقائية، خاصة وأن المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسماعيلية من المناطق التي تشهد توسعات كبيرة خلال الوقت الراهن.

تراجع بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلساتها عقب أجازة عيد الأضحى، بنسبة 0.49% خاسراً 46.21 نقطة ليغلق عند مستوى 9321.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 203 مليون سهم بقيمة 503.8 مليون ريال عبر تنفيذ 13.4 ألف صفقة، وتراجع 19 سهماً، وارتفع 23 سهماً، واستقرت 5 أسهم، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.37%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.64%، 0.39%، على التوالي.

وكانت شركة أعمال، قد أعلنت عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 2020/6/30، حيث بلغ صافي الربح 20.3 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 181.9مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وبلغ العائد على السهم 0.003 ريال قطري في النصف الأول من العام 2019 مقابل العائد على السهم 0.03 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 10674 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 1863 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 12584 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4082 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1576 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 2415 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 728 نقطة.

1.7 مليار جنيه استثمارات جديدة فى الشركات القابضة للصناعات المعدنية

تستثمر الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، المزيد من الاستثمارات فى شركاتها التابعة تصل لنحو 1.7 مليار جنيه ، بهدف تطوير تلك الشركات وتحديثها ومواكبة التطور التكنولوجي منها استثمارات تتم بالفعل ومنها استثمارات لم تتم خاصة استثمارات شركة الكوك.

وبحسب الموازنة التقديرية للعام المالي 2019-2020 فإنه سيتم استثمار 54.4 مليون جنيه في شركة الحديد والصلب ، لتأهيل شحن عنبر التلبيد ، وإحلال وتجديد أجهزة مركز التحكم في الشبكة الكهربائية.

وبحسب الموازنات سيتم استثمار نحو 300 مليون جنيه في شركة مصر للألمونيوم لإحلال وتجديد خلايا الإنتاج وتطوير الدرفلة وتطوير مصنع إنتاج القطاعات وتطوير الموحدات وشراء 5 اتوبيسات نقل افراد وتطوير المرافق والورش و خدمة بيئة العمل.

ارتفاع بورصة البحرين

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% رابحاً 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1292.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 916.3 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 11.18% مدفوعة بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.82%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.25%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.88% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.96%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.78% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.77%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%، وهبط سهمي بنك البحرين الوطني، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%.

ارتفاعات تاريخية للذهب

واصل الذهب صعوده للمرة الثالثة اليوم الأربعاء، مرتفعا 5 جنيهات عقب زيادة تخطت 25 جنيها منذ صباح اليوم، إذ سجل جرام الذهب 920 جنيها للجرام في مصر، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18: 788.55 جنيه

عيار 21: 920 جنيها

عيار 24 : 1051.40 جنيه

الجنيه الذهب: 7360 جنيها

السعر العالمي: 2052 دولار

ويُعد الذهب ملاذا آمنا، يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبالتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو اكثر أو اقل بينما العقار لا تستطيع إلا بيع الشقة كاملة وليس غرفة.