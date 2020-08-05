شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين ينعى ضحايا حادث لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الاتحاد المصرى للتامين ضحايا ومصابى حادث انفجار لبنان كما تقدم بخالص العزاء لاسر الضحايا والمصابين وقال في بيان " يتقدم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للتامين ومجلس ادارته ، بخالص التعازى والمواساة لاشقائنا في لبنان حكومة وشعبا جراء حادث الانفجار الأليم ، الذى وقع امس الثلاثاء 4 أغسطس 2020 بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وان يلهم اسر الضحايا الصبر والسلوان ".

وشهدت بيروت مساء أمس الثلاثاء، انفجارا ضخما، أسفر عن دمار شامل بمنطقة المرفأ ومقتل العشرات وإصابة الآلاف، بسبب انفجار‏ مستودع يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم، التي تستخدم سمادا ‏زراعيا، وحتى الآن، أسفر الانفجار الضخم عن مقتل 78 شخصا وإصابة نحو 3700 آخرين، الأمر الذي يشير لمدى خطورة نترات الأمونيوم، وكيف يمكن أن تتحول هذه المادة الكيميائية الزراعية إلى قنبلة قاتلة، في ظروف معينة.

وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اليوم الأربعاء، إنه يقدر كثيرًا ويشكر الدور العربى والمصرى تحديدًا فى مساندة لبنان فى كارثة الانفجار الذى وقع أمس فى مرفأ بيروت، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضامن مصر حكومة وشعبًا مع لبنان، مؤكدًا أن قيادات القطاع المصرفي العربى والقطاع المصرفي المصرى بشكل خاص أجرت اتصالات هاتفية مباشرة لنا وقدمت كافة أوجه المساندة للأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية وللبنان، قائلًا "نشكر ونقدر عاليًا هذه الوقفة التضامنية والمشكورة من قبل القيادت المصرفية".

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وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مقر اتحاد المصارف العربية، والذى يقع فى العاصمة اللبنانية بيروت، تضرر بشكل جزئى جراء الانفجار الهائل الذى وقع أمس فى مرفأ بيروت، مؤكدًا سلامة كافة العاملين فى الاتحاد، لافتًا إلى أن تقديرات حجم الخسائر الناجمة عن الانفجار مازالت محل دراسة وحصر.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى، اتصالاً صباح اليوم، بالرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون، للتعزية فى ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذى وقع أمس الثلاثاء، وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة المئات، حيث أكد الرئيس السيسى تضامن مصر حكومة وشعبًا مع الأشقاء فى لبنان، والاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان فى محنتها.