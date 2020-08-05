شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات وتوسعات جديدة في المنطقة الحرة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجولة تفقدية بالمنطقة الحرة في محافظة الإسماعيلية، لمتابعة تنفيذ خطط تنمية وتطوير المنطقة الحرة بالمحافظة، كما استعرض الاستثمارات والتوسعات الجديدة بالمصانع العاملة بالمنطقة، وبحث سبل دعم المستثمرين والمشروعات المتواجدة بالمنطقة الحرة في الإسماعيلية.

والتقى المستشار محمد عبد الوهاب بعدد من المستثمرين لبحث الوضع التنفيذي لمشروعاتهم وتوسعاتهم الأخيرة، وإمكانية تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة مستقبلاً، واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يتفق مع خطة الدولة في التنمية، خاصة أن المحافظة جزء من إقليم قناة السويس الذي يحظى بأولوية كبرى في خطة تنمية الاقتصاد المصري.

وقام المستشار محمد عبد الوهاب بجولة تفقدية لعدد من الشركات العاملة بالمنطقة الحرة، وتابع حال سير العمل بهذه الشركات، وتأكد من استمرار العمل بإجراءات الوقاية اللازمة للحماية من خطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، والالتزام بكافة التدابير الصحية والاشتراطات البيئية.

وقام المستشار محمد عبد الوهاب بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية لرفع كفاءة البنية التحتية داخل المنطقة الحرة العامة والتي تتضمن أعمال رصف الطرق وإنشاء حزام أخضر للمنطقة، فضلا عن زيارة عدد من الشركات بالمنطقة الحرة العاملة في قطاع الملابس الجاهزة مثل فيلوسيتي ابرلز الهندية وشنجيدا الصينية، بالإضافة إلى مصنع اسبكتريم للصناعات التشخيصية المتخصص في صناعة أجهزة التحاليل الطبية والكواشف المعملية، وتابع حالة سير العمل بهذه الشركات، وأشاد بدور هذه الشركات في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري، وتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير المنتجات عالية الجودة.

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ووجه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الشركات والكيانات العاملة بالمنطقة بتحقيق التوازن بين الحفاظ على استمرار الإنتاجية واتخاذ كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية والبيئية.

وقام المستشار محمد عبد الوهاب بزيارة مركز خدمات المستثمرين الجديد، المتوقع افتتاحه قريبا، وتابع جهود استكمال إجراءات تواجد كافة الجهات التي سيضمها مركز خدمات المستثمرين، والتنسيق مع كافة الجهات لتقديم خدماتها للمستثمرين والاقتصاد المصري.