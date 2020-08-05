شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين ترتفع بالختام مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% رابحاً 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1292.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 916.3 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 11.18% مدفوعة بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.82%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.25%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.88% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.96%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.78% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.77%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%، وهبط سهمي بنك البحرين الوطني، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.

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وفي السياق ذاته أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، عن نتائجها المالية الموحدة النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونو لعام 2020، حيث تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام بلغ 2.3 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 2.1 مليون دينار بحريني من العام السابق، بنسبة نمو 11%، وبلغت ربحية السهم الوحد للفترة الحالية ما قدره 16 فلس مقارنة مع 14 فلس لنفس الفترة من العامم السابق، وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع نفس المبلغ خلال النصف الأول من العام السابق.

فيما أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام المالي 2020، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية 200.783 ألف دينار بحريني مقارنة بـ945.696 ألف دينار بحريني في لعام السابق بانخافض قدره 79%، وبلغ العائد الأساسي للسهم 1.44 فلس مقارنةً بـ6.78 فلس في العام السابق، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة (المنسوب لمساهمي الشركة) خلال النصف الأول من العام خسائر 2.8 مليون دينار بحريني مقارنة بـ2.5 مليون دينار بحريني في العام الماضي.

في سياق آخر أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، بأن البنك التابع له المصرف الخليجي التجاري، قد استكمل بنجاح طرح صكوك بقيمة 159 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية غير العادية، والتي أنعقدت بداية هذا العام، حيث نال المصرف على دعم المساهمين لإصدار صكوك ضمن الشريحة الأول الداعمة لقاعدة رأس المال بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار بما يعزز قاعدة رأس المال، ويساهم في تحقيق الأهداف المرحلية لاستراتيجية المصرف الجديدة.